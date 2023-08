Reggiana-Pescara, le probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita odierna, valida per il turno preliminare di Coppa Italia, si giocherà come detto alle ore 18:00 al Mapei Stadium. Non sarà possibile vedere in tv il match fra Reggiana e Pescara: Mediaset, che detiene i diritti in esclusiva del torneo, non ha programmato una diretta per le gare del turno preliminare. Stesso discorso anche per la trasmissione in streaming. Non ci sarà modo di vedere il match.