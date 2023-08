Reggina, in attesa del Consiglio di Stato scatta il piano D

Ma cosa succederà ora al club? Per il momento, in attesa della fatidica data di fine mese, calciatori e dipendenti sono in stand by. Come spiegato da La Gazzetta del Sud difficilmente le attività riprenderanno nella struttura di via delle Industrie e, in tal senso, si attende di capire quali potranno essere le iniziative dell’Associazione Italiana Calciatori.