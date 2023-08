Reggina, Taibi: “Lavoro per avere squadra pronta. Sono ottimista”

Nelle scorse ore i giocatori sono stati convocati e invitati a mettersi a disposizione di mister Inzaghi per il prossimo 18 agosto. Anche il dirigente è sulla stessa lunghezza d'onda: "Io sto lavorando per far sì che la squadra possa essere pronta se andrà tutto bene", ha esordito Taibi come riportato da TMW. "Personalmente sono ottimista per cui credo che non possiamo permetterci di arrivare impreparati nel caso in cui si riuscisse a salvare il professionismo del club, cosa che al momento è la nostra priorità. Ora come ora è importante chiacchierare poco e riprendere a lavorare, spero che si riesca a ripartire domani o al massimo il 18".