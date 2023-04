Retegui: “A luglio mio trasferimento probabile. Sulla Nations League…”

L'attaccante del Tigre ha parlato del proprio futuro che potrebbe essere in Europa ma anche della possibilità di essere convocato, di nuovo, dall'Italia di Mancini.

Protagonista con la maglia dell'Italia con due reti nelle prime due uscite ufficiali in Azzurro, Mateo Retegui torna aparlare di Nazionale ma anche del proprio futuro che potrebbe essere in Europa.

Come riportato da diversi media che citano ESPN, il centravanti ora al Tigre ha parlato della possibilità di lasciare la sua attuale squadre e di iniziare una nuova avventura in un campionato potenzialmente più competitivo.

Non solo. Nelle parole del centravanti, anche la voglia di tornare a giocare con la maglia Azzurra della Nazionale di Mancini.

PRESENTE E FUTURO - "Ora sono molto calmo, cerco di non pensarci troppo. So che è probabile un trasferimento a luglio, ma ho la testa al Tigre. Sono concentrato sul club, ho tanta voglia di giocare e segnare gol, voglio che il club faccia bene", ha detto Retegui. "A giugno la Nations League? Se mi dovessero chiamare, cercherò di fare del mio meglio. In caso contrario, tiferò da qui".