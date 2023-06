Roma, Mourinho: “Assenti principi in cui credevo”

Non si è fatta attendere la risposta di José Mourinho alle quattro giornate di squalifica assegnategli dalla Uefa. Il tecnico della Roma ha comunicato che lascerà con effetto immediato il comitato, l'Uefa Football Board, gruppo creato lo scorso aprile che riunisce allenatori ed ex giocatori per discutere idee per migliorare il calcio. Tutto per una divergenza di "principi": "Rinuncio alla mia partecipazione a questo gruppo - ha annunciato lo special one in una lettera -. I principi in cui credevo pienamente quando mi sono unito non sono più rispettati e mi sono sentito obbligato a prendere questa decisione".