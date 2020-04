Ronaldinho come Van Basten? Possibile esclusione da FIFA 2020

Ronaldinho tira un sospiro di sollievo: la sua disavventura in Paraguay, culminata con l’arresto e la detenzione, si è conclusa. Tuttavia il fuoriclasse brasiliano potrebbe andare incontro ad altri guai, stavolta di natura… virtuale. Infatti la EA Sports non avrebbe gradito la prigionia per essere stato in possesso di un passaporto falso. Così “Dinho” rischia di imitare un’altra leggenda, Marco Van Basten, escluso dalle leggende del videogioco FIFA 2020. L’olandese era stato “bannato” per aver utilizzato un saluto nazista in televisione. Ronaldinho, per il momento, non è ancora stato rimosso dal celebre gioco, ma i responsabili dell’azienda di videogames valutano seriamente l’esclusione dalla categoria “Legends”.