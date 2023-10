Ronaldo, Messi o Neymar, chi dei tre calciatori guadagna di più?

L'addio all'Europa e il trasferimento nelle parti più disparate del globo, che però fruttano un fatturato annuale più che invidiabile. È questa la situazione che hanno deciso di sposare tre dei migliori calciatori degli ultimi dieci anni, Cristiano Ronaldo , Lionel Messi e Neymar . Il primo e l'ultimo si sono trasferiti in Arabia Saudita mentre l'argentino in America, figurando pure come i calciatori con il guadagno più elevato del 2023. La lista è stilata da Forbes .

IGUADAGNI: Nel gradino più basso del podio troviamo proprio l'ultimo arrivato in Arabia, Neymar, che ha lasciato il Psg per trasferirsi all'Al Hilal. Il brasiliano è il "meno pagato" riuscendo a ricavare nell'arco di una stagione la somma di 112 milioni di dollari con l'aggiunta dei contributi degli sponsor. Al secondo posto figura invece l'ex Barcellona Lionel Messi, che a differenza degli altri due ha deciso di trasferirsi all'Inter Miami. Il fatturato però non cambia. Anche il fuoriclasse argentino vanta cifre da capogiro che nell'arco di un anno possono raggiungere circa 135 milioni di dollari. Infine a vincere questa speciale classifica di paperoni del calcio è Cristiano Ronaldo, grande apripista del movimento calcistico saudita. Per il portoghese il fatturato raggiunge e supera i 260 milioni di dollari all'Al Nassr.