Ronaldo, nuovo record: superati i 600 milioni di follower su Instagram

CristianoRonaldo è nato per frantumare record. L'attaccante dell'Al-Nassr ha di recente vinto la sua prima coppa in Arabia Saudita e pochi giorni più tardi ha stabilito un altro record, anche se fuori dal terreno di gioco. Cr7 è ufficialmente il personaggio più seguito su Instagram, con un totale di 600 milioni di follower che hanno deciso di interagire con il portoghese e le sue avventure in Saudi Pro League. Sopra di lui solo lo stesso account di Instagram, che ne vanta "qualcuno" in più, 651 milioni. Rimangono invece dietro Lionel Messi (482 milioni di follower) e Selena Gomez (427 milioni).