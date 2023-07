Sabatini: “Comportamento Lukaku vergognoso. Gli agenti…”

"Spalletti alla Juventus prima di Natale? Mi sembra improbabile che Spalletti vada alla Juventus. Non capisco come mai Allegri sia messo in discussione già prima dell’inizio delle competizioni. Se le cose andassero male, naturalmente, il primo profilo da cercare potrebbe essere proprio quello di Luciano. Allegri garantisce comunque un risultato minimo, che anche quest’anno è stato raggiunto in mezzo a mille tormenti".

Passaggio anche sul mercato e sull'Arabia Saudita con le sue offerte monstre: "L'Arabia? La scelta fatta dal calcio arabo è una loro scelta. Non basta portare 6 calciatori in Arabia per alzare il livello. Dovresti importare cultura e conoscenza e poi crescere. Certamente cresceranno, ma ci vorrà del tempo. Non hanno ancora cultura calcistica e per quella bisognerà aspettare".