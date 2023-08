Sacchi: “Dimissioni Mancini? Ciò che è successo non è eticamente buona cosa”

Arrigo Sacchi dice la sua sulla vicenda della panchina della Nazionale con le dimissioni arrivate all'improvviso da parte del CT Roberto Mancini. Intervistato da Sportmediaset, l'ex mister ha detto: "Non me l'aspettavo, evidentemente non c'era più condivisione di idee con la Federazione. Però, se davvero non c'era più condivisione, forse doveva dirlo prima".