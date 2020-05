Salah, banda di ladri col suo volto sgominata

Una storia quasi da film, ma che non ha nulla di inventato. In Egitto, è stata sgominata una banda di ladri che si ‘divertivano’ a fare i loro colpi con maschere di… Salah. La faccia dell’attaccante del Liverpool veniva utilizzata per compiere azioni fuorilegge.

Ladri col volto di Salah fermati

Come riportano i media egiziani e anche Goal, un gruppo di rapinatori ha utilizzato le maschere del connazionale per tentare una rapina. I quattro malviventi hanno indossato una fedele riproduzione del volto di Salah per nascondere le loro facce e dare l’assalto ai negozi ne Il Cairo. Secondo quando confermato dalla polizia, la banda, denominata appunto “delle maschere di Salah” è riuscita a farla franca diverse volte ma la scorsa notte deve aver commesso qualche errore ed è stata fermata. Dopo i vari colpi, i rapinatori sono stato arrestati dalla polizia mentre entravano in un negozio di Hassanein Heikal Street. La maschera di Salah è facilmente acquistabile in Paese, vista l’enorme popolarità raggiunta negli ultimi anni dall’attaccante del Liverpool e della Nazionale che di recente è riuscito a vincere il titolo di capocannoniere della passata stagione in Premier League e la Champions League.

Il retroscena di mercato sull’egiziano

Solamente poche ore fa, proprio Salah era stato protagonista di un curioso retroscena raccontato dall’ex vice allenatore dell’Egitto Hany Ramzy che aveva ammesso di essere venuto a conoscenza di una chiamata da parte del Real Madrid per l’attaccante. La vicenda, poi, è stata successivamente smentita dal procuratore di Salah che ha affermato attraverso i propri canali social che il suo assistito non ha mai parlato di argomenti simili con nessun allenatore. Neppure quelli della Nazionale egiziana. Un giallo che si aggiunge alla più recente notizia della “banda delle maschere di Salah”.