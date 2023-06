Sampdoria, Amione: “Non so cosa succederà tra noi, ma grazie”

"Grazie Sampdoria per tutto, è stato un onore vestire questa maglia", ha esordito Amione. "Purtroppo non è stata la stagione che speravamo di disputare e mi auguro che la Sampdoria possa tornare presto dove merita. Ancora non so cosa succederà tra noi, però vi posso assicurare che avrete sempre un tifoso in più. Vorrei ringraziare tutti quelli che fanno parte di questo club e che hanno lottato con me, i miei compagni, il mister lo staff, i magazzinieri, spero di non aver dimenticato nessuno. Infine vorrei ringraziare i tifosi che sono stati sempre con noi non facendoci sentire mai da soli. Grazie".