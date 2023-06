Sampdoria, Winks annuncia l’addio

Cala il sipario. Il centrocampista della Sampdoria Harry Winks ha fatto un annuncio importante sul suo profilo ufficiale di Instagram:“Vorrei dire un grande grazie a tutti quelli che fanno parte della Sampdoria per questa stagione. È stata una stagione davvero probante sia dentro che fuori dal campo, ma è stato un onore giocare per una società di calcio così fantastica con tanta storia e tifosi incredibili. Non ho dubbi che il club ritornerà al posto che le appartiene e con un nuovo investimento potrà continuare a essere il fantastico club che i tifosi meritano”.

BILANCIO – Il giocatore inglese era arrivato tra le fila della Samp in prestito dal Tottenham, con grandi speranze. Tuttavia una serie d’infortuni non gli hanno permesso di scendere in campo, per tutte le volte che avrebbe voluto. Infatti il ruolino di marcia del classe ’96 registra soltanto 20 presenze per un totale di 1.719’ con la maglia del Doria.