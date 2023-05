Sampdoria ceduta a Radrizzani e Manfredi: l’ok nella notte

Svolta nella notte per la cessione della Sampdoria che passa nelle mani di Radrizzani e Manfredi.

Ci siamo: la Sampdoria passa ad Andrea Radrizzani e a Matteo Manfredi , attraverso il fondo Gestio Capital. Il duo ha superato l’offerta presentata da Alessandro Barnaba. L’attuale patron del Leeds, insieme al socio, era entrato sulla scena come competitor solo di recente ma ha avuto la meglio convincendo il CdA ma soprattutto le banche creditrici e gli advisors.

A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport che spiega come, a questo punto, la società blucerchiata sia salva con una operazione che si è chiusa in extremis e che verrà formalizzata presumibilmente nell’assemblea degli azionisti riuniti in seconda convocazione nella giornata di lunedì, presso la sede di Corte Lambruschini.