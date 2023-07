Sampdoria, la nuova maglia 2023-24: “Signora del mare”

I colori scelti sono quelli classici, linee pulite, banda blucerchiata sul petto e scudo di Genova, girocollo e giro-maniche blucerchiati e il Baciccia al suo posto. Da sottolineare la trama ondeggiante che richiama in modo evidente le onde del mare.

Dai primi commenti ai post social della divisa sono tantissimi ad essere rimasti piacevolmente colpiti dal kit casalingo del club.

Poco dopo la presentazione della maglia home, è arrivata anche quella della divisa away. Di seguito il post con la foto:

Caratteristiche — Sul sito del club sono poi state pubblicati ulteriori dettagli sulle maglie.

HOME - "La nuova Home è la tradizionale casacca blucerchiata blu royal, con le quattro bande centrali orizzontali, bianca, rossa, nera e di nuovo bianca, con al centro lo scudo di San Giorgio. Il girocollo e i bordi manica hanno dettagli blucerchiati e il backneck è personalizzato con i colori del club, la scritta Signora del Mare, il logo Macron e la scritta Designed in Bologna, che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nell’headquarters del brand italiano. Il pattern grafico che caratterizza il nuovo kit casalingo 23/24 è nella grafica embossata che ricrea le onde del mare, presente nella parte alta, anteriore e posteriore, e sulle maniche. Nel retrocollo esterno è stampato in bianco il profilo del Baciccia, simbolo della squadra. Sul petto a destra il Macron Hero, a sinistra lo stemma dell’U.C. Sampdoria, entrambi in stampa siliconata. I pantaloncini sono bianchi con bordo coscia blucerchiato, i calzettoni bianchi hanno due bande blucerchiate al centro. La maglia è realizzata con tessuto Eco-Poly Stretch".

AWAY - "La maglia Away è bianca con collo a polo e bordi manica in maglieria. La parte centrale, dove sono presenti le quattro bande bianca, rossa, nera e di nuovo bianca con al centro lo scudo di San Giorgio, è caratterizzata da un motivo grafico a onde, tono su tono e in stampa sublimatica. L’innovazione stilistica della seconda maglia doriana è nel pattern embossato con i simboli ripetuti dell’ancora e del Baciccia, a confermare il rapporto con il mare e creando uno stile con forti riferimenti al mondo moda. Il Baciccia è presente anche in questo caso, in blu, nel retrocollo. Sul petto, in blu royal, il Macron Hero e lo stemma del club doriano. I pantaloncini e i calzettoni sono blu royal con dettagli blucerchiati. Il tessuto utilizzato per la maglia è Eco-Softlock".

TERZA - "La versione Third è nera con collo a polo e bordi manica in maglieria. Sulla parte destra, a partire dalla spalla e per tutta la lunghezza della casacca, è presente una banda blucerchiata e al centro della maglia spicca lo scudo di San Giorgio. Sulle maniche è riproposta la grafica embossata, tono su tono, con ancore e Baciccia, presente anche nella lunetta sotto al retrocollo, all’interno della quale è stampato in color ambra il profilo del pescatore simbolo della squadra. In ambra è anche il Macron Hero sul petto accanto ad uno stemma dell’U.C. Sampdoria che riprende quello usato a metà degli anni 60. Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni neri. La terza maglia utilizza come tessuto principale Eco-Sirena Light".