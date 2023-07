Sampdoria, niente Monza: il 30 luglio amichevole contro l’Alessandria

Cambia l'avversario della Samp per l'amichevole del 30 luglio 2023.

Al Moccagatta, il 30 luglio, si sarebbe dovuta giocare una sfida amichevole tra Monza e Sampdoria . E invece non ci sarà alcuna gara, almeno contro i brianzoli. Infatti, i blucerchiati scenderanno sì in campo ma il loro avversario sarà l'Alessandria.

In precedenza c'erano state grandi polemiche da parte dei tifosi proprio dell’Alessandria per la concessione dello stadio e, forse anche a causa di questo, ecco che in queste ore è arrivato con sorpresa l'annuncio del cambio di avversario dei doriani.