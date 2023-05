Sampdoria, Radrizzani: “Qui per conoscere CdA. Siamo ambizioni”

Nelle scorse ore la possibile svolta in casa Sampdoria per quanto riguarda la cessione della società ad Andrea Radrizzani , numero uno del Leeds, e al socio Matteo Manfredi . I due sono arrivati a Genova e hanno fatto visita a Bogliasco per conoscere il CdA.

A spiegare la situazione è stato lo stesso Radrizzani a Il Secolo XIX. "Siamo venuti a Genova innanzitutto per conoscere il CdA, per presentarci a loro come professionisti e per raccontare il nostro background nello sport e nei media. Poi spiegare il nostro progetto, o meglio il nostro piano industriale per la Sampdoria. Siamo ambiziosi. Consapevoli della storia, della cultura, del brand di questa società. E della passione e della forza dei suoi tifosi, che costituiscono un patrimonio di grande valore", ha detto l'imprenditore.