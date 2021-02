Schelotto esordisce in Argentina: “Fiero di aver giocato in Italia. I compagni mi prendono in giro…”

Debuttante a 31 anni. Può sembrare strano, ma questo è il caso di Ezequiel Schelotto. L’ex centrocampista di Atalanta, Inter e Chievo Verona ha deciso di continuare la sua carriera in Argentina. La sua terra natale diventa la nuova tappa per provare a rilanciarsi ancora. Curiosamente, prima d’ora, Schelotto non aveva mai giocato in Argentina. Un tabù infranto con la prima presenza con la maglia del Racing Avellaneda.

EMOZIONE

Schelotto ha commentato ai microfoni de “La Nacion” il suo esordio: “L’Italia è la mia seconda casa perché mi ha aperto le porte da giovane. E anche se parte della mia famiglia è in Europa, un’altra è in Argentina ed era il momento di tornare. Se non lo avessi fatto ora non lo avrei più fatto. Avevo proposte da vari club europei ma ho detto al mio agente che avevo voglia di tornare in Argentina. È arrivato il Racing ed è stato subito convincente. Ho aspettato i 31 anni per il debutto e infatti mi hanno preso in giro per questo motivo. Ma sono felice di aver giocato in Italia, Portogallo e Inghilterra, in tre grandi campionati e in grandi squadre. Anche se ho fatto le giovanili al Banfield sono diventato calciatore in Europa. Tutti mi conoscevano lì mentre in Argentina mi stanno conoscendo ora. Venivo in Argentina solo in vacanza, ora ho la possibilità di giocarci e sono felice”.