Schweinsteiger, l’investitura a Leao: “Sarà tra i 3 migliori al mondo se…”

Parere illustre in favore di Rafael Leao, attaccante del Milan, dopo la super prestazione contro il Napoli che lo ha visto protagonista dell'assist decisivo per il gol di Giroud e non solo.

Non solo Fabio Capelload elogiare la prova di Rafael Leao, attaccante del Milan. Via social è arrivato un altro parere illustre che sancisce la forza del portoghese. Il giocatore è stato protagonista di una prova importante contro il Napoli nel match di ritorno dei quarti di finale mettendo a segno l'assist vincente per il gol di Giroud e portandosi a casa il premio di MVP. Ecco perché l'ex storico centrocampista tedesco Bastian Schweinsteiger, attraverso il suo profilo twitter, ha avuto grandi complimenti per lui.

MESSAGGIO - "L'assist di Leao per Giroud è uno dei migliori da me visti da un po' di tempo a questa parte", ha scritto l'ex calciatore. Poi, anche la previsione e l'auspicio che sicuramente farà piacere all'attaccante: "Se Leao riuscirà a dimostrare più spesso le sue qualità, sarà uno dei primi tre giocatori al mondo", ha detto in modo molto diretto Schweinsteiger.

Al portoghese, adesso, il compito di confermarsi a questi livelli e di trovare una certa costanza di rendimento.