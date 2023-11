Scommesse e Decreto dignità: conseguenze per tutti bookmakers AAMS e mercato di sport

Dal 2018 ad oggi la polemica sul Decreto dignità sembra non essersi mai spenta. In quell’anno venne approvato un decreto che ha completamente cambiato il gioco online e il mondo delle scommesse sportive. Il Consiglio dei Ministri nel mese di luglio decise di introdurre una serie di regole utili per contrastare il precariato. E nell’ultimo punto del Decreto si faceva riferimento proprio al mondo del gambling online: veniva vietata ogni forma di pubblicità, diretta o indiretta, per tutto ciò che rappresentava gioco d’azzardo e scommesse con vincite in denaro. E quando si parla di pubblicità si chiama in causa qualsiasi tipo di messaggio trasmesso attraverso radio, tv, spazi Internet e molto altro ancora. Dopo 5 anni, bisogna riconoscere che sono stati tanti, e particolarmente pesanti, gli effetti del Decreto dignità.