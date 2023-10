Cajuste difende Rudi Garcia: “Mi piace, è un grande allenatore”

È arrivato al Napoli in estate, Jens Cajuste . Il classe 1999 è stato un acquisto a sorpresa per rinforzare il centrocampo azzurro. Intervistato da Sportbladet, lo svedese ha parlato di Rudi Garcia , a forte rischio esonero dopo le due sconfitte consecutive e il negativo avvio di stagione: " Mi piace, è un grande allenatore . È stato molto utile. Lui è francese e io vengo dalla Francia, quindi comunichiamo in questo modo. Per me è una sicurezza avere un allenatore così".

"Sono molto contento del mio inizio"

Oltre a parlare di Rudi Garcia, Jens Cajuste ha parlato anche dei primi mesi a Napoli e in Italia: "Sono molto contento del mio inizio a Napoli. L'umore qui cambia di settimana in settimana, a seconda del risultato. Non solo all’interno del club, ma anche in città. Se ti trovi in un bar dopo una sconfitta, l’accoglienza non è la stessa che dopo una vittoria, si sente chiaramente".