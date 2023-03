Atalanta, compleanno speciale per De Roon: nata iniziativa per il sociale

Il calciatore dell'Atalanta, Marten de Roon compie oggi 32 anni e per l'occasione ha deciso di unirsi a una fondazione olandese che sostiene i bambini poveri. Il nerazzurro ha spiegato la sua iniziativa con un post e un video sul proprio profilo Instagram: “Oggi festeggio il mio compleanno in modo un po’ più speciale: sono orgoglioso di annunciare che sono un’ambasciatore di Stichtingjaarjob, perché ogni bambino merita un compleanno! Niente è più bello che svegliarsi nel giorno più bello dell’anno in una casa addobbata, ricevere un regalo, spegnere le candeline sulla torta e poter curare a scuola. Con una donazione regali a un bambino un compleanno indimenticabile. Insieme facciamo in modo che il maggior numero possibile di bambini nei Paesi Bassi possa rendere il loro compleanno una vera vacanza. Puoi donare molto facilmente tramite il sito Web di Stichting Jarige Job. Grazie!"