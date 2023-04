Atalanta, Ederson: “Rigore per la Fiorentina non ci sta. Ora vincere con la Roma”

Dopo il pareggio per 1-1 tra la sua Atalanta e la Fiorentina, Ederson , centrocampista della Dea, ha parlato ai canali ufficiali del club sulla gara ma anche del cammino della squadra di Gasperini in campionato con l'obiettivo Europa che conta sempre lì ad un passo.

OCCASIONI - "Abbiamo avuto le nostre occasioni? Sì, loro hanno avuto l'occasione ma Sportiello è stato bravo. Lui non giocava da un po' e ha fatto questa parata incredibile. Noi abbiamo avuto l'occasione con Boga e Muriel. Un punto guadagnato sulla Juve? Sì. L'importante è prendere qualche punto sempre. Ora, ripeto, c'è un confronto diretto con la Roma con una partita forte e tosta. Se vinciamo siamo più vicini e possiamo accorciare in classifica in una stagione che non abbiamo fatto molto bene".