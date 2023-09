Atalanta, Gasperini: “Abbiamo un’anima, De Ketelaere…”

Vittoria di misura per l' Atalanta di Gian Piero Gasperini, che passa al "Bentegodi" di Verona grazie al gol di Teun Koopmeiners arrivato al 13' minuto del primo tempo. Una vittoria importante per i bergamaschi, che proseguono il loro buon periodo di forma e confermano quanto di buono visto tra Europa Leauge e Serie A nelle ultime settimane. Al termine della gara del "Bentegodi", Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN. "Mi aspettavo qualcosa di più nel gioco, ma abbiamo dimostrato di avere una grande anima. Alcuni hanno fatto bene sul piano tecnico, altri no. Dobbiamo avere più coraggio a giocare, vincendo 1-0 serviva più fiducia. Quando l'abbiamo fatto abbiamo creato subito situazioni pericolose" - ha spiegato l'allenatore dei nerazzurri.

Atalanta, Gasperini: "Siamo un po' in difficoltà nei ruoli. De Ketelaere? Era difficile fare di più"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Gian Piero Gasperini ha poi parlato della situazione dell'Atalanta sugli esterni. "Siamo un po' in difficoltà in quei ruoli, perché per esempio Holm e Hateboer non giocavano da febbraio e da gennaio: 8 mesi sono tanti. Speriamo di migliorare il loro rendimento. Ruggeri, insieme a Zappacosta, è quello più continuo nel rendimento: è un giovane che sta crescendo e ha tanta energia". Su Koopmeiners invece, Gasperini spiega: "E' arrivato come centrocampista difensivo, giocava anche come centrale, ma ha un calcio lungo e preciso, tendeva ad abbassarsi. Io pensavo che avesse un dinamismo incredibile e una capacità di tiro e una qualità di conclusione che poteva portarlo a segnare tanti gol e a fornire tanti assist. E' duttile perché può giocare in mezzo al campo e come mezzala avanzata. Sta trovando la via del gol con continuità, lo scorso anno ne ha segnati 10, quest'anno è partito bene. E' anche difficile da marcare. E' bravo e già quest'estate era stato molto richiesto".