Atalanta, Gasperini: “De Ketelaere deve lavorare. Futuro Zapata? Ecco la mia posizione”

Un passaggio anche sui nuovi arrivati Scamacca e De Ketelaere. In particolare sul belga, in gol all'esordio: "Sono tante le cose positive, ma anche le cose su cui si deve lavorare. Il gol all'esordio ha acceso l'attenzione su di lui in modo secondo me eccessivo. Le qualità del giocatore le conosciamo bene. Ha tutta la fiducia, è una trattativa che è andata avanti a lungo". E ancora: "Lui e Scamacca non sono al meglio della condizione, ma non ci sono dubbi sulle loro qualità. Il reparto d'attacco non riguarda solo loro due, ma ci sono anche Zapata e Muriel. In una stagione lunga è fondamentale avere cinque attaccanti per due ruoli".