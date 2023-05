Atalanta, Gasperini: “Futuro? Opinioni diverse serve punto d’incontro”

Gian Piero Gasperini è intervenuto sulle voci che lo dipingevano come nuovo allenatore del Napoli. L'addio di Luciano Spalletti alla squadra campione d'Italia sembra ormai certo e i partenopei sono alla ricerca di un sostituto all'altezza del progetto. Successore che sembra non essere l'attuale allenatore dell'Atalanta, il quale ha allontanato i rumor sul proprio conto: "Fortunatamente non ho a disposizione abbastanza tempo per leggere le notizie su Internet - ha dichiarato il tecnico quasi infastidito -. A quanto vedo, stanno succedendo troppe cose in giro ed è difficile seguire tutto in una volta. Io ho un rapporto splendido con la società, l'Atalanta conosce le mie opinioni. Poi c'è il calcio e si possono avere opinioni diverse. Non so se troveremo un punto d'incontro".