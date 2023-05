Napoli, Spalletti comunica l’addio ai giocatori, ora in pole c’è Italiano

Luciano Spalletti non sarà l'allenatore del Napoli la prossima stagione. Notizia nell'aria da tempo, che rimbalza nelle ultime settimane e che trova conferme alle pendici del Vesuvio. Una separazione che non riguarderebbe la qualità dell'operato del tecnico, eccellente visto la trionfante stagione dei partenopei, ma i rapporti con il presidente del club. Tra Aurelio De Laurentiis e l'ex allenatore dell'Inter ci sarebbe gelo, come testimoniato dai mancati complimenti per la vittoria dello scudetto, ma anche dalla chiamata non ricevuta riguardo il prolungamento del contratto. L'ultima clamorosa notizia conferma l'addio: secondo quanto riportato da Get Italian Football News, Luciano Spalletti avrebbe cominciato ai propri giocatori le intenzioni di lasciare la squadra al termine della stagione, come da accordo preso con ADL.