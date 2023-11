Atalanta, Gasperini: “L’Inter è la squadra più forte, ma si gioca per vincere”

Intervenuto in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha provato a togliere un po’ di importanza alla gara, glissando sugli appena sei punti che separano le due squadre: “Affronteremo la squadra più forte del campionato, non solo per i risultati fin qui ottenuti. Quest’anno l’Inter è cresciuta ulteriormente anche grazie al percorso fatto l’anno scorso in Champions League. Hanno inserito molti giocatori nuovi e hanno alternative importanti in ogni settore del campo. Anche noi siamo in un buon momento, sarà una partita importante e anche un bel test per noi per capire il nostro livello, ma dopo ce ne saranno ancora tante da giocare”.