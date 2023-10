Atalanta, Gasperini: “Percentuale sulle plusvalenze? Cazz…”

Nell'ultima gara prima della sosta per le Nazionali, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è uscita sconfitta dall'Olimpico. I nerazzurri hanno perso per 3-2 contro la Lazio. Al termine della gara, l'allenatore nerazzurro ha commentato la voce seconda la quale prenderebbe una percentuale per le plusvalenze dell'Atalanta:"Ma chi ve l’ha detto questo? Brambati ha fatto anche dei conti che deve imparare l’aritmetica. Sono cazzate, non devo rispondere a lui, saranno dieci anni che non lo vedo. Poi sarei molto più ricco se fosse vero".