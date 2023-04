Atalanta, Gasperini: “Tre punti importanti a Cremona, Hoijlund deve…”

L' Atalanta torna a sorridere nella trasferta di Cremona, brava a calare il tris ed aggiudicarsi tre punti fondamentali. La squadra di Gian Piero Gasperini è riuscita a "domare" la Cremonese per l'intero corso dei 90 minuti, con la partita che si è conclusa sull'1-3 per la Dea. "Nel primo tempo abbiamo sbagliato diversi passaggi, i ritmi non erano particolarmente alti. Quando nella ripresa abbiamo alzato il tasso tecnico, però, la gara si è diretta a nostro favore. Spesso scivoliamo in errori banali, come quello del rigore, ma tutto sommato oggi siamo stati superiori e forse meritavamo qualche gol in più" ha affermato il tecnico.

SU HOIJLUND - Ancora una volta decisivo il giovane attaccante danese che, seppur non sia andato in gol, è comunque riuscito a servire un assist. Non abbastanza per Gian Piero Gasperini, che si aspetta di più da Rasmus Hoijlund, anche in fase difensiva: "La prestazione è sempre in grado di farla. Oggi, però, Non l'ho visto concentrato, forse ancora frastornato dai complimenti ricevuti in settimana. Nel finale doveva essere più attento in fase difensiva. Lui ha delle doti importantissime, ma gli manca ancora qualcosa. È molto giovane e non deve pensare che non ha più nulla da imparare". Il centravanti della Dea ha infatti siglato cinque reti in due partite con la maglia della propria Nazionale durante la sosta, piccolo momento di gloria che gli avrebbe fatto "girare la testa".