Atalanta, Gomez: “Rimpianti? Non aver portato nessun trofeo a Bergamo”

Intervistato dall'Eco di Bergamo, Alejandro Gomez ha parlato dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ancora oggi simbolo del club nerazzurro, l'ex fantasista del Catania ha raccontato della crescita della squadra dei Percassi. "Il club si è evoluto e sembra ora tornare alle sue radici offensive. Siamo cresciuti insieme come squadra. Ogni momento con loro è stato speciale, anche se c'è sempre stato un piccolo rimpianto per non aver portato un trofeo a Bergamo" - ha spiegato il calciatore ex Siviglia e attualmente svincolato.