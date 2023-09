Atalanta, infortunio per Scamacca: i tempi di recupero

Atalanta, Scamacca out per l'Europa League

Una vera e propria tegola per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, sconfitta a Firenze 3-2 dalla squadra di Vincenzo Italiano. Proprio durante la gara andata in scena domenica 17 allo stadio "Artemio Franchi", si è fermato Gianluca Scamacca. Per lui, come informa il club bergamasco, si tratta di un risentimento muscolare al flessore sinistro. Tuttavia, entro mercoledì mattina l'attaccante azzurro sarà sottoposto a ulteriori accertamenti diagnostici per capire i reali tempi di recupero. Ciò che è sicuro però, è senza dubbio l'assenza nell'esordio stagionale in Europa League dell'Atalanta, in programma per giovedì 21 settembre alle 21.00 contro il Rakow. Fin qui, per Gianluca Scamacca sono arrivati due gol in stagione, entrambi nella doppietta messa a segno alla terza giornata contro il Monza. Adesso, l'ex West Ham sarà costretto allo stop per diverso tempo e, nelle prossime ore, si avrà la certezza sui tempi di recupero dall'infortunio muscolare rimediato contro la Fiorentina.