Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali

Scelti i 22 di Atalanta-Juventus che scenderanno in campo alle 12:30 per il lunch match di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali.

Tutto è pronto per il lunch match della 34esima giornata di Serie A tra Atalanta-Juventus . Mister Gasperini e mister Allegri hanno deciso i 22 titolari da mandare in campo e hanno annunciato le formazioni ufficiali della sfida.

Nessun cambio di piani per l' Atalanta che si affida a Sportiello tra i pali con Toloi, Djimsiti, Scalvini davanti. In mezzo al campo Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle. Trequartisti Pasalic e Koopmeiners alle spalle di bomber Zapata.

Nella Juventus diversi cambi. Szczesny in porta protetto da Danilo, Rugani e non Bremer, Alex Sandro. A centrocampo da destra a sinistra: Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling Jr con panchina per Kostic.In attacco sarà Di Maria ad agire alle spallei di Milik con Vlahovic e Chiesa inzialmente in panchina.