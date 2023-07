Atalanta, Kolasinac si presenta: “Società fantastica. Gasperini mi ha detto…”

Prime parole per il neo acquisto della Dea che ai canali ufficiali ha parlato per la prima volta da calciatore nerazzurro.

Arriva a Bergamo con un bagaglio d’esperienza di oltre 300 presenze (317 per la precisione) solo a livello di club tra Schalke 04, Arsenal e Olympique Marsiglia, comprese 50 partite nelle competizioni europee (13 in Champions League, 34 in Europa League e 3 in Conference League). Dopo aver giocato in Bundesliga, Premier League e Ligue 1, ora lo attende la Serie A".