Percassi gli auguri dell’Atalanta: “70 anni con la Dea nel cuore”

Il messaggio social del club per il patron nel giorno del suo compleanno.

L' Atalanta ha concluso la stagione nel modo migliore possibile riconquistando l'Europa e qualificandosi appunto per l'Europa League. Ma non solo. Dopo la fine del campionato, nonostante alcuni rumors, la società ha confermato anche il mister Gian Piero Gasperini che, dopo aver parlato con i vertici, si è detto disponibile a continuare. Indubbiamente merito di questa unione di intenti anche il patron Antonio Percassi che oggi festeggia i 70 anni e che ha ricevuto un bellissimo omaggio dalla sua Dea.

Sui canali social nerazzurri, infatti, ecco il messaggio emozionante per il patron.

"A inizio mese ha festeggiato con la qualificazione all'Europa League i 13 anni di presidenza da quando ha ripreso la Società il 3 giugno 2010. Oggi il raggiungimento di un traguardo personale importante: 70 anni vissuti sempre con l’Atalanta nel cuore, prima come giocatore e capitano, poi come massimo dirigente. Buon compleanno Presidente!". Parole al miele per Percassi che ha ricevuto gli auguri anche da tanti utenti social che hanno commento il post del club.