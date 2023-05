Atalanta, Koopmeiners: “Vogliamo l’Europa. Juventus? Sarà una bella partita”

Intervista a Tuttosport per il centrocampista olandese dell' Atalanta Teun Koopmeiners . Il giocatore ha parlato in vista del finale di stagione tra obiettivi personali e di squadra.

Sul campionato e gli obiettivi della Dea: "La serie A è un campionato molto difficile, in ogni partita devi essere al 100% altrimenti, se sei all’80%, rischi tantissimo. Siamo quinti e in corsa per fare qualcosa di grande. Credo che la squadra sia sul pezzo, il nostro obiettivo è quello di andare in Europa. Dobbiamo preparare una partita alla volta, senza pensare alla fine. Ora abbiamo la gara contro la Juve, sono una squadra forte che attacca da destra a sinistra con continuità. Credo che ne uscirà una bella partita".