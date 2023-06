Sulla domanda a proposito di un eventuale rinnovo: "Non c'è bisogno di fare un rinnovo. Se Gasperini era contento? Molto, le motivazioni sono ancora forti".

Insomma, per l'ottavo anno di fila, Gasperini e l'Atalanta andranno avanti insieme. La ritrovata Europa (League) con il quinto posto in classifica potrebbe essere stata decisiva anche per riportare quella luce e quell'ambizione nell'ambiente della Dea.