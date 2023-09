Atalanta, Percassi su Kolasinac: “Altri club erano su di lui, ma…”

In occasione della presentazione ufficiale di Sead Kolasinac all'Atalanta, l'amministratore del club, Luca Percassi, ha raccontato un curioso retroscena sulla trattativa per portare in nerazzurro il difensore

Atalanta, le parole di Percassi su Kolasinac

In occasione della presentazione ufficiale di Sead Kolasinac all'Atalanta, l'amministratore del club, Luca Percassi, ha raccontato un curioso retroscena sulla trattativa per portare in nerazzurro il difensore bosniaco ex Marsiglia."Ci terrei a raccontarvi un aneddoto sulla trattativa con Kolasinac. Abbiamo avuto modo di seguirlo lo scorso anno, dopo alcuni colloqui telefonici intorno al 20 giugno ha confermato di voler venire all'Atalanta. In questi colloqui ci ha chiesto 15 giorni di riposo per stare con la famiglia e poter tornare carico, il 6-7 luglio è venuto a Zingonia e ha firmato con noi nonostante l'inserimento di altre squadre" - ha raccontato il dirigente dell'Atalanta.