Atalanta-Udinese, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 18 per il match di Serie A.

Redazione ITASportPress

Atalanta-Udinese si gioca oggi, sabato 4 marzo 2023 alle ore 18 per la 25^ giornata di Serie A. Match molto importante per entrambe le squadre con i padroni di casa che vogliono difendere una posizione che varrebbe l'Europa e gli ospiti che puntano a migliorare la loro classifica.

Atalanta-Udinese, le ultime Padroni di casa dell'Atalanta con qualche defezione, specie nel pacchetto difensivo. Gasperini, infatti, dovrà fare a meno di Scalvini e Palomino. Saranno con ogni probabilità Toloi, Demiral e Djimsiti a comporre il terzetto arretrato davanti a Musso. I due olandesi De Roon e Koopmeiners in mezzo al campo con Zappacosta e Maehle ai lati. In avanti Lookman, Hojlund e Boga.

Nell'Udinese certezza Silvestri tra i pali con Becao, Bijol e Perez in difesa. Dovrebbe esserci Pereyra in mezzo al campo. In avanti Beto certo di una maglia da titolare.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Atalanta-Udinese si giocherà, come detto, oggi sabato 4 marzo al Gewiss Stadium di Bergamo. Calcio d'inizio alle ore 18.00.

La gara si potrà seguire in diretta e in esclusiva su DAZN. Sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, o su console di gioco come Xbox e PlayStation, o in alternativa su dispositivi come TIMIVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Su DAZN, ovviamente, si potrà seguire anche via streaming la gara attraverso dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin; Beto.