Atalanta, Zapata: “Futuro? Potrei chiudere la carriera qui… perché no”

Nel corso di un'intervista a L'Ecodi Bergamo, Duván Zapata ha chiarito riguardo il proprio futuro. Secondo quanto affermato dallo stesso attaccante, l'intenzione è quella di rimanere a Bergamo e, forse, anche fino al termine della carriera: "Mi sento bene, ad oggi non mi vedo in un altro posto che non sia qui. Potrei anche chiudere la carriera a Bergamo... Perché no, ma per adesso penso solo alla stagione".