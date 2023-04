Atalanta, De Roon con chi ce l’hai? Storia social che… “zittisce”

Un 1-1 che non soddisfa nessuna delle due squadre. Stiamo parlando del pareggio maturato al Franchi tra Fiorentina e Atalanta, sfida nella quale non sono mancate polemiche anche post match. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe venuto a galla di un confronto piuttosto accesso al triplice fischio con Gasperini protagonista anche se non è chiaro ancora quali siano state le altre parti chiamate in causa. Ad aggiungere ulteriori "sospetti", anche una storia social di Marten De Roon che su Instagram ha pubblicato un messaggio enigmatico.