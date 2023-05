Atalanta, Zappacosta ammette: “Champions? Non so quante possibilità abbiamo…”

Il commento dell'esterno nerazzurro dopo la sconfitta contro la Salernitana in campionato che potrebbe aver chiuso le speranze per un posto in Champions.

Cade l'Atalanta all'Arechi contro la Salernitana. A punire la Dea è una rete di Candreva negli ultimi minuti di gioco. Un gol che potrebbe aver messo fine alle speranze di un posto Champions della squadra nerazzurra. A Sky, a commentare gara e futuro, è stato l'esterno atalantino Davide Zappacosta.

Sulla gara: "C'è stata un'involuzione nel secondo tempo, perché nella prima frazione li abbiamo messi in difficoltà. Noi abbiamo perso tanti palloni nella nostra metà campo, la Salernitana arrivava sempre prima sulle seconde palle.

Parlando in ottica classifica e posti Champions, Zappacosta ha detto: "Cosa serve per la Champions? Non so quante possibilità abbiamo, ma non ci deve interessare. Pensiamo solo al Verona, dobbiamo ricaricare le pile e fare assolutamente tre punti contro il Verona".

Un pensiero anche sulla squadra e le differenze rispetto al passato: "Oggettivamente la squadra quest'anno ha caratteristiche diverso rispetto agli anni passati, questo non vuol dire che sia più scarsa o più forte. Dobbiamo migliorare dal punto di vista tecnico, perché se non riesci ad uscire dalla tua metà campo quando sei in difficoltà, diventa tutto difficile", il commento dell'esterno dell'Atalanta.