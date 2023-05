Atalanta, Zappacosta: “Contro l’Inter un peccato. Europa League sarebbe premio”

Delusione in casa Atalanta dopo la sconfitta contro l'Inter a San Siro maturata nella 37esima giornata di campionato. La Dea si è arresa alla formazione milanese e ora si giocherà tutto per l'Europa (League o Conference) nell'ultima gara di Serie A contro il Monza. Davide Zappacosta ha parlato del momento dei suoi ai canali ufficiali nerazzurri.

"Ci siamo complicati la vita contro una squadra forte e in forma come l'Inter. Se concedi due gol ad una squadra così ad inizio partita non è mai facile", ha detto l'esterno dell'Atalanta. "I primi 15 minuti eravamo molli e sbagliavamo i tempi di pressing. Nonostante tutto non abbiamo mai mollato e questo deve essere il punto di partenza per la prossma gara".