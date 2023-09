Balotelli duro su Mourinho: “Deve imparare a prendersi le sue responsabilità”

L'attaccante dell'Adana Demirspor non ha usato mezzi termini: "Mou, come si prende gli elogi dovrebbe prendersi anche le sue responsabilità"

Altra deludente prestazione della Roma che con sguardo dubbioso riflette su Mourinho. L'allenatore è la causa di tutto secondo diversi tifosi, che non sopportano il suo comportamento e modo di fare. Dello stesso parere è anche Mario Balotelli, ora attaccante dell'Adana Demirspor, il quale non ha usato mezzi termini per dire la sua riguardo la gestione dello "Special One".