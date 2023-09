Bologna, Fabbian già trascinatore: i numeri che fanno sognare la piazza

Centrocampista centrale molto duttile (spesso ha giocato anche sulla trequarti, ma può fare anche il mediano), l'ex Reggina è un calciatore dal gol facile, grazie all'ottima capacità di inserimento che possiede. A testimonianza di tutto ciò, basta analizzare i numeri dello scorso anno totalizzati in Serie B con la maglia della Regginadi "Pippo" Inzaghi. Considerando solo il campionato, sono state 36 le presenze di Giovanni Fabbian in amaranto, maglia con cui ha raccolto ben 8 gol e 1 assist, classificandosi come uno dei calciatori più decisivi della competizione. Un percorso che sembra poter continuare con forza anche a Bologna e in Serie A. Infatti, in appena 2 partite giocate, il 20enne ex Inter ha già realizzato il primo gol in carriera nella massima serie italiana. Numeri che promettono bene per il Bologna di Thiago Motta.