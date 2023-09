Due ex Juventus pensano alla Reggina: tutti i dettagli

Intervenuto ai microfoni della "Gazzetta del Sud", Nicola Amoruso ha chiarito la propria posizione in merito. "Stiamo valutando la situazione" – ha spiegato l'ex Juventus. Poi, prosegue: "Con i miei soci Iuliano e l’imprenditore Lello Saladino, valutiamo la possibilità di partecipare alla manifestazione di interesse per l’acquisizione della Reggina". Annuncio importante, che regala ulteriore speranza alla piazza di Reggio Calabria, una città che intende ripartire con una nuova società pronta a riportare la Reggina in alto.