Bremer e Rugani regalano il primo posto: Juventus batte Cagliari 2-1

La Juventus di Massimiliano Allegri è prima in Serie A, in attesa della sfida dell'Inter contro il Frosinone. La squadra bianconera, infatti, ha battuto il Cagliari di Ranieri per due reti a uno. All'Allianz Stadium, le tre reti arrivano tutte nella ripresa e da calcio piazzato. Prima il colpo di testa di Gleison Bremer, poi il tap in di Daniele Rugani fanno sorridere i bianconeri. A nulla serve la rete di Alberto Dossena.