Juventus-Cagliari, i bianconeri accolgono uno speciale tifoso… del Milan

Torino, in questi giorni e fino a domenica 19 novembre, sarà il centro del mondo tennistico. Al Pala Alpitour si giocheranno le ATP Finals. Proprio uno degli otto maestri del tennis mondiale, Novak Djokovic, ha deciso di recarsi all'Allianz Stadium per assistere a Juventus-Cagliari . La presenza del numero uno al mondo non è passata di certo inosservata: la società bianconera ha postato un video su X con le immagini del serbo sulle tribune dello stadio piemontese. "Peccato" che il serbo sia un tifoso del Milan, come sostenuto in diverse occasioni. Dopo il Var rossonero per Billie Joe Armstrong, il club milanese darà vita a un nuovo siparietto social?