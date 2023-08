Cagliari-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il tecnico romano dovrebbe affidarsi al classico 4-4-2, dopo il comunque felice esperimento della difesa a tre visto contro il Torino. Fuori un centrale, quindi, Goldaniga, e dentro Augello, che occuperà la fascia sinistra agendo alle spalle di Azzi. Davanti a Radunovic la difesa sarà completata da Zappa a destra e dalla coppia centrale Dossena-Obert. A centrocampo Nandez a destra con Makoumbou-Sulemana in mezzo. In avanti ballottaggio tra Pavoletti e Luvumbo al fianco del riconfermato Oristanio, ex di giornata.

Nell'Inter Simone Inzaghi va verso la conferma dell'undici che ha steso il Monza al debutto. Ancora panchina per l'acciaccato Acerbi, in difesa De Vrij perno centrale con Darmian e Bastoni ai lati davanti a Sommer. Dumfries-Dimarco sulle fasce a centrocampo con Calhanoglu in regia e l'ex Barella e Mkhitaryan mezzali. Lautaro e Thuram comporranno la coppia offensiva, con Arnautovic pronto a subentrare.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita odierna tra Cagliari e Inter si giocherà alle 20.45 all'Unipol Domus e potrà essere seguita in diretta tv e streaming dagli appassionati di calcio e dai tifosi delle due squadre.

La sfida verrà trasmessa in diretta e in esclusiva in tv e streaming da DAZN. Per seguire il match sarà necessario scaricare l'app su smart tv, oppure su console di gioco come Xbox e PlayStation, o attraverso dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky potranno invece seguire la partita sulla propria tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q attraverso il canale Zona DAZN 1 (numero 214 del satellite) attivabile con un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Oristanio. All.: C. Ranieri.

INTer (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: S. Inzaghi.