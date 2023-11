Cagliari, Ranieri: “C’è amarezza per la sconfitta. Siamo stati agnellini”

Dopo tre vittorie consecutive tra Serie A e Coppa Italia, il Cagliari di Claudio Ranieri ha perso all'Allianz Stadium contro la Juventus. L'allenatore rossoblù ha commentato la sconfitta a Dazn: "C'è l'amarezza per come abbiamo giocato i primi 15 minuti del secondo tempo. Stavamo giocando bene. Abbiamo lavorato tutta la settimana per limitare le ripartenze e le situazioni da fermo ma proprio lì ci hanno fatto male. Peccato per aver dato fiducia a loro. Noi siamo stati troppo agnellini in quel momento".